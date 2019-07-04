Российские «Тигры» оснастили минометами МЗ-304 «Горец»

Инженеры РФ оснастили бронеавтомобили «Тигр» современными минометными системами МЗ-304 «Горец». Что из этого получилось — в инфографике Федерального агентства новостей.

Минометы уже давно стали одним из основных средств поддержки пехоты во время боевых действий. В мотострелковых батальонах минометная батарея является чуть ли не главным средством, имеющимся в распоряжении командира батальона.

М3-304 «Горец» — это самоходный миномет, выполненный на базе бронированной машины ВПК-233136 СБМ «Тигр-М». Установка разработана конструкторами «Мотовилихинских заводов» (г. Пермь) и «Военно-промышленной компании». Сотрудники пермского завода доработали стандартный «Тигр» и установили в него минометную систему калибром 120 мм с дистанционным управлением.

Во время стрельбы в районе кормовой части машины опускаются аутригеры, которые передают энергию выстрела на элементы подвески машины. Сам «Горец» устанавливается на противооткатные устройства. При этом во время «работы» расчет самоходного миномета остается внутри бронированного корпуса «Тигра».

Отметим, все операции по подготовке и непосредственной стрельбе ведутся из салона: через закрывающееся броневой заслонкой специальное зарядное окно боец заряжает мину через дульную часть миномета. После этого ствол «Горца» автоматически занимает положение для стрельбы и происходит выстрел.

Комплекс МЗ-304 способен использовать не только все типы 120-мм мин, но и высокоточный боеприпас «Грань», способный с высокой вероятностью (его боевая часть несет 13 кг взрывчатки) поразить точечную цель на дальности 9 км. Дальность стрельбы обыкновенными боеприпасами составляет от 480 м до 7 180 м.

Испытательные стрельбы показали высокую перспективу минометной системы. Это отличает «Горца» от зарубежных аналогов: при необходимости ствол установки легко демонтируется и с помощью имеющихся на машине опорной плиты и лафета превращается в обычный 120-мм миномет.

Впервые самоходный минометный комплекс на базе бронеавтомобиля СБМ «Тигр» демонстрировался в закрытой экспозиции Международной выставки вооружений «Армия-2016».