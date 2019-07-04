Алле Пугачевой припомнили проезд в люксовом автомобиле по перрону в Крыму

Продолжается скандал вокруг певицы Аллы Пугачевой, выехавшей на «пафосном» Maybach на перрон Рижского вокзала. Вокруг скандала попиарилось значительное количество как представителей шоу-бизнеса, так и сетевых сплетников. Одни неустанно критиковали Пугачеву, другие с не меньшим энтузиазмом выступали в ее защиту.

Всеобщий пиар на имени примадонны возмущает члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, который уверен, что Пугачева ни в чьей защите не нуждается и ничьего осуждения не боится. В комментарии Федеральному агентству новостей Манукян заметил, что Пугачева не первый раз оказывается в машине прямо на перроне, и раньше из-за этого такую истерику никто не устраивал.

«Алла Борисовна Пугачева — безусловно, феномен, — говорит Вадим. — И дело не только в том, что она стала последней народной артисткой СССР в истории. До сих пор любое ее появление на публике вызывает массу самых разных эмоций. Поклонники — в восторге, хейтеры — всей душой ненавидят. Никого она не оставляет равнодушным. Так что история с проездом Пугачевой по перрону вокзала, которая на самом деле не стоит веденного яйца, оказалась весьма характерной».

По словам собеседника ФАН, именно поэтому артисты, которые летом явно скучают по зимним «Голубым огонькам», попытались представить происшедшее как нечто значимое.

«Цель этого шума — любой ценой напомнить о себе, чтобы хотя бы быть упомянутым в связке с Пугачевой, — считает член совета при ГД. — Сначала [народный артист России Владимир] Винокур, у которого летом безусловно жаркая гастрольная пора на юге страны, потом [певица Любовь] Успенская, а там — пошло-поехало. Неувядающий [певец, народный артист России] Лев Валерьянович Лещенко тоже о себе напомнить не забыл. Ну, и [певец] Филипп Бедросович [Киркоров], куда же без него…»

На самом деле история с Пугачевой в машине на перроне вовсе не уникальная, рассказал блогер.

«Несколько лет назад в Крыму ей тоже подавали машину к перрону. Правда, тогда Алла Пугачева не сама въезжала — машина встречала ее на перроне. Какой ажиотаж был! Даже высокопоставленный представитель [тогдашних] властей полуострова стоял по струнке! И никаких скандалов, начальника вокзала не уволили (начальника Рижского вокзала после инцидента с Пугачевой тоже никто не увольнял. — Прим ФАН), и уж тем более Пугачеву никто не планировал штрафовать. Так что же случилось за эти несколько лет? Почему Аллу Борисовну вдруг столь резко «разлюбили», и началась чуть ли не травля? Думаю, никто ее не разлюбил, но, поскольку она все еще интересна большинству россиян, менее успешные «товарищи по цеху» всеми силами пытаются напомнить о себе, пиарясь на ее имени», — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее в Интернете появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее супруга, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.

На фоне начавшегося скандала Российские железные дороги пообещали провести проверку. При этом в РЖД отметили, что машина Пугачевой ехала по технической платформе и не могла помешать ни пассажирам, ни провожающим.

Позже в СМИ появилась информация (вскоре опровергнутая), что поездка Пугачевой по платформе якобы так возмутила певицу Лайму Вайкуле, что та отказалась встретиться с примадонной в Латвии.

Инцидент с железнодорожной платформой, Аллой Пугачевой и автомобилем Mercedes представительского класса имел место в Крыму в 2012 году. Приехавшую на гастроли Пугачеву на платформе встречал с букетом тогдашний первый зампред Верховного совета автономной республики Крым (в составе Украины) Сергей Донич. Пугачева и сопровождавший ее Максим Галкин отведали преподнесенную девушками в национальных костюмах хлеб-соль, после чего сели в поданный прямо на платформу автомобиль.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан и жителей города-героя Севастополя. В настоящее время Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются регионами Российской Федерации.

После воссоединения Крыма с Россией Алла Пугачева на полуострове замечена не была.