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МИД РФ отреагировал на заявление Ирана о повышении уровня обогащения ураном

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МИД РФ отреагировал на заявление Ирана о повышении уровня обогащения ураном

Москва, 4 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Ирана о намерении начать обогащать уран выше чем на разрешенные 3,67%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зарегистрировало некое превышение количества обогащенного урана в Иране.

«Все работы по-прежнему находятся под контролем МАГАТЭ, — заметила она. — Надеемся, что Тегеран и впредь будет придерживаться документу. Напомним, речь идет о добровольных ограничениях. Превышение порога [обогащенного] урана —  это естественное следствие ряда событий. Речь идет об американских санкциях, которые сделали невозможным полное выполнение СВПД, все стороны должны сосредоточиться на отработке практических мер, которые позволили бы Ирану экспортировать обогащенный уран и тяжелую воду. Требуются всесторонние усилия».

МИД РФ отреагировал на заявление Ирана о повышении уровня обогащения ураном

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 16 июля условия по работе ядерного реактора в Араке могут обратить до первоначальных, если участники «ядерной сделки» не выполнят обязательства. Он уточнил, что Тегеран может начать обогащать уран выше чем на разрешенные 3,67% после отказа США выполнять условия СВПД.

Роухани также посоветовал Европе и США вернуться за стол переговоров, к соблюдению закона и исполнению решений Совбеза ООН, чтобы в этих условиях действовать в рамках сделки по атому, пишет «Известия».

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Автор: Герман Парло
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