Жена Мамаева прокомментировала сообщения об этапировании футболистов

Москва, 4 июля. Супруга хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Алана сообщила, что не получала никаких уведомлений о его этапировании в колонию в Белгородской области.

«Я даже почту не смотрела, а должно было прийти (уведомление)? Мне ничего не прислали, я пойду посмотрю в Интернете», — сказала «360» Алана.

Ранее сообщалось, что всех фигурантов уголовного дела форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева этапируют в колонию в Белгородской области.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в столице, напоминает «Царьград». Они напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Александра Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Кирилла Кокорина отправили в тюрьму нв полтора года, а Александра Протасовицкого — на один год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что на дне Черного моря разместили скульптурные портреты футболистов. В народе изваяния получили имена Александра Кокорина и Павла Мамаева, пишет «Взгляд».