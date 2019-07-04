В Госдуме назвали жалобы ОБСЕ на Украину трендом на адекватность

В ОБСЕ понимают, что заигрывание с украинскими и грузинскими радикалами и экстремистами может выйти Европе боком; в ЕС начинают адекватно оценивать происходящее и на Украине, и в Грузии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Признание ОБСЕ

Украина препятствовала полноценной работе миссии ПА ОБСЕ в зоне конфликта на территории Донбасса, которая находилась там для подготовки доклада о положении дел с соблюдением прав человека в регионе. Об этом рассказала представитель Швейцарии в ассамблее Маргарет Кинер Неллен.

В июне текущего года она и ее коллега, который представляет Кипр в ПА ОБСЕ, посетили юго-восток Украины, чтобы оценить обстановку в регионе. Визит для подготовки доклада состоялся при поддержке Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«К сожалению, было невозможно получить необходимое разрешение от украинских властей, чтобы получить доступ на территории, которые не контролируются правительством. Этот факт ограничил объем нашей миссии. Мы надеемся, что в скором времени наша ассамблея сможет оценить ситуацию в Донецке и Луганске с положением дел по правам человека. Но пока в полной мере мы этого сделать не могли», — заявила Неллен в ходе заседания постоянного комитета ПА ОБСЕ.

Кроме того, Неллен рассказала, что в целом доклад содержит «драматические выводы» — в регионе продолжают фиксировать случаи огнестрельных ранений.

Отклик на события в Грузии

Как отметил Сергей Гаврилов, представители уходящей украинской власти сделали все возможное для того, чтобы скрыть от международной общественности ситуацию с правами человека на юго-востоке Украины. Они отказались от требований международного сообщества обеспечить права православных христиан, а Киев принял закон, напрямую нарушающий обязательства и международные соглашения, которые подписывала Украина (о невмешательстве государства в дела церкви).

«То, что они делают по линии ОБСЕ, — это типичный пример. Они отказываются принимать наблюдателей ОБСЕ на выборах в Раду и всячески игнорируют международные правозащитные институты в тех вопросах, которые касаются прав человека на Украине. Мы считаем, что абсурдно говорить о европейском выборе до тех пор, пока не будет восстановлена вся полнота прав человека, прежде всего, православных христиан», — пояснил Сергей Гаврилов.

Комментируя заявления Неллен, Гаврилов заметил, что в Европе происходят серьезные изменения. Голосование в ПАСЕ по поводу возвращения российской делегации и снятия с нее санкций и жалобы ОБСЕ на Украину — это отклик на события, которые сегодня происходят в Грузии.

«В Тбилиси произошло нападение на европейских депутатов. На мой взгляд, Европа заняла трезвую позицию. Она понимает, что заигрывания с радикалами и экстремистами на Украине и в Грузии может привести к печальному результату для самой Европы, особенно если эти страны хотят войти в состав ЕС и декларируют свой европейский вектор. Поэтому мы видим серьезный тренд на реальную политику и адекватность», — заключил Сергей Гаврилов.

Ранее в ПАСЕ проголосовали за восстановление всех прав российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. В свою очередь украинские власти также отозвали из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.