Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота

Тбилиси, 4 июля. Генеральная прокуратура Грузии сообщила, что ведет расследование митинга 20-21 июня в грузинской столице по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти. Об этом заявили в грузинском ведомстве во время брифинга в четверг.

«Расследование в связи с событиями 20-21 июня продолжится по статье мятежа и попытки свержения власти», — следует из сообщения.

По данным ведомства, следствием доказано, что такие попытки совершались со стороны отдельных групп лиц.

Следствие продолжится по двум статьям: об организации массовых беспорядков и заговоре или мятеже в целях насильственного изменения конституционного строя страны. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде ареста сроком от 4 до 6 лет и от 15 до 20 лет соответственно.

Согласно версии генеральной прокуратуры, первый этап мятежа подразумевал взятие парламента штурмом, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти в республике. Параллельно продолжается расследование с целью выяснения, имело ли место превышение полномочий должностных обязанностей со стороны некоторых сотрудников полиции и силовиков, которые разогнали митинг.

Напомним, Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие захватывали здание парламента, где находилась российская делегация. Спецназ разогнал митинг, однако на следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом», заявив, что российские власти якобы заинтересованы в общественном расколе страны.

Ранее председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвил и его союзники несут ответственность за беспорядки, произошедшие у здания парламента в ночь на 21 июня.