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МИД РФ получает соболезнования из-за границы в связи с гибелью подводников

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МИД РФ получает соболезнования из-за границы в связи с гибелью подводников

Москва, 4 июня. Москва продолжает получать от обычных граждан иностранных государств и МИД зарубежных стран соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников, которые погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Выражают соболезнования родным наших моряков», — сказала российский дипломат на брифинге.

По информации Минобороны РФ, 1 июля в территориальных водах России на глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 членов экипажа. Как сообщили в МО РФ, один из моряков вывел гражданского специалиста из горящего отсека, а затем закрыл люк. Министерство обороны подчеркнуло, что моряки ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания, спасли своих коллег и сохранили судно. Все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам. Семьям погибших подводников окажут помощь и поддержку.

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Автор: Герман Парло
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