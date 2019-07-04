Генпрокуратура подтвердила уголовное производство против экс-главы «Автодора» Кельбаха

Москва, 4 июля. Уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями возбуждено против бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха, об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По словам Куренного, Генпрокуратура совместно со Счетной палатой выявила нарушения в деятельности экс-главы «Автодора». СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Кельбаха по факту неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

В четверг генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного дела против главы «Автодора». Имя подозреваемого генпрокурор не назвал.

В настоящий момент правление «Автодора» возглавляет Вячеслав Петушенко, до этого пост председателя правления занимал Сергей Кельбах. На данный момент Кельбах занимает должность советника генерального директора РЖД.