Стали известны характеристики самого тяжелого арктического вертолета

Москва, 4 июля. Холдинг «Вертолеты России» разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В, об этом сообщил гендиректор компании Андрей Богинский.

По словам Богинского, в настоящее время разрабатывается рабочая конструкторская документация. Военно-космические силы РФ уже утвердили технический облик Ми-26Т2В, согласование с Военно-морским флотом еще не закончено.

«Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет», — заявил глава «Вертолетов России» в комментарии РИА Новости.

Богинский сообщил, что самый тяжелый в мире арктический вертолет будет использоваться в прибрежных зонах арктических морей. Ми-26Т2В получит ряд специфических характеристик, в том числе утепленный фюзеляж, систему обогрева основных агрегатов, дополнительные аварийно-спасательные средства, а также обогреваемый санузел и оборудование для приготовления пищи.

Гендиректор холдинга отметил, что вертолет также предназначен и для морской авиации, поэтому кабина будет адаптирована для использования специальных костюмов. Богинский добавил, что вертолет предназначен как для транспортного, так и для десантного использования.

В настоящее время на вооружении морской авиации находится арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. В вертолете улучшена теплоизоляция, а также установлена уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, это позволяет вертолету запускать двигатели при температуре ниже -40 градусов.