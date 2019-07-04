Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Спецпосланник генсека ООН обсудит с Лавровым в Москве Идлиб и конституционный комитет

40
0 Оставить комментарий

Спецпосланник генсека ООН обсудит с Лавровым в Москве Идлиб и конституционный комитет

Москва, 4 июля. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время визита в Москву намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями Минобороны РФ  вопрос создания сирийского конституционного комитета и ситуацию в Идлибе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Педерсен находится в российской столице с визитом 4-5 июля.

«Я уверен, что во время моего визита мы обсудим, как продвинуться вперед и запустить уже вскоре конституционный комитет, который будет сбалансированным, инклюзивным и будет пользоваться доверием. Это настоящий приоритет», — сказал спецпосланник генсека ООН.

Он добавил, что помимо конституционного комитета,  в планах обсудить с российской стороной ситуацию в Иддлибе.

Педерсен подчеркнул, что рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Москвой.  По его словам, на предстоящих встречах с представителями России будут затронуты все аспекты политического процесса в Сирии и ситуации «на земле».

Говоря о переговорах секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата, на которых обсуждалась ситуацию на Ближнем Востоке, спецпосланник генерального секретаря ООН сообщил, что пока не получал «какой-либо конкретной информации» по этой встрече. По его словам, он рассчитывает получить сведения о переговорах во время визита в Москву.

Эмиссар ООН добавил, что также обсудит вопрос создания сирийского конституционного комитета в Дамаске на следующей неделе.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров