Трамп пока не дал официального ответа по поводу визита в Москву на 75-летие Победы

Москва, 4 июля. Президент США Дональд Трамп пока не дал официального ответа по поводу своего приезда в Москву на празднование 75-летия со Дня Победы. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

Напомним, приехать в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году Трампа пригласил президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке. В МИД отметили, что Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение.

Заявление МИД ранее подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Трамп отреагировал на приглашение достаточно эмоционально и подчеркнул, что очень важно показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией. Песков сообщил, что президент США согласился посетить Москву 9 мая 2020 года, если получит официальное приглашение. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в ближайшее время приглашение будет направлено.

На пресс-конференции, которая прошла по итогам саммита G20 в Осаке, Трамп пообещал серьезно обдумать визит в Россию. Президент США подчеркнул, что наша страна прошла через многое и потеряла в борьбе с нацизмом намного больше людей, чем все остальные.

Отметим, что на полях саммита G20 Владимир Путин пригласил в Москву на празднование 75-летия Победы и президента Франции Эммануэля Макрона. А французский лидер пригласил президента РФ принять участие в Парижском форуме мира. Владимир Путин пообещал, что постарается посетить мероприятие.