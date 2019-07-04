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Мужчина в Таиланде умер, выпив литр пива залпом

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Мужчина в Таиланде умер, выпив литр пива залпом

Бангкок, 4 июля. Мужчина скончался на соревновании по скоростному употреблению пива в Таиланде.

Как передает Daily Star, друзья пришли в бар, который расположен в курортном городе Ча-Ам, и решили принять участие в необычном конкурсе — скоростном употреблении пива.

Участники соревнования подняли кружки и произнесли тост, затем выпили залпом одни литр пива за 30 секунд. Друзья перевернули кружки в знак того, что они успешно выполнили задание.

Спустя несколько секунд один из мужчин потерял сознание и умер на полу. К настоящему моменту информации о причинах его смерти нет. Друзья погибшего отметили, что не знают была ли у него аллергия или иное заболевание.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

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Автор: Сергей Петров
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