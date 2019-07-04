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Лавров и Педерсен 5 июля обсудят весь комплекс вопросов урегулирования в Сирии

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Лавров и Педерсен 5 июля обсудят весь комплекс вопросов урегулирования в Сирии

Москва, 4 июля. Глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен обсудят в предстоящую пятницу в Москве весь комплекс вопросов сирийского урегулирования и ситуацию «на земле» в Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам спикера дипломатического ведомства, в пятницу, 5 июля, российский министр примет представителя ООН по Сирии. Во время встречи стороны обсудят весь спектр проблем борьбы в Сирии с терроризмом, а также планируется детально рассмотреть проблематику внутрисирийского урегулирования, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее газета «Аль-Ватан» сообщила, что Педерсен прибудет на следующей неделе в сирийскую столицу и обсудит с властями страны процесс подготовки к созыву Конституционного комитета.

Отмечалось, что в случае согласия Дамаска на инициативы Педерсена заседание Конституционного комитета может пройти в сентябре текущего года.

Военный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре прошлого года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На сегодняшний день в САР идут работы по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев в свои дома. В отдельных регионах продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских военных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Герман Парло
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