Первый канал покажет разоблачение Алибасова в ток-шоу «На самом деле»

Москва, 4 июля. Продюсер Бари Алибасов примет участие в ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым на Первом канале.

В эфире ток-шоу «На самом деле» Алибасова проверят на детекторе лжи. Продюсер расскажет о своем случайном отравлении, а также ответит на обвинения об инсценировке данного инцидента. Телепередача выйдет в эфире Первого канала 4 июля в 18.50 мск.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского. Позднее стало известно, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб. По данным медиков, в результате инцидента Алибасов получил серьезный ожог пищевода, а также желудка и дыхательных путей. После госпитализации Алибасов был введен в состояние искусственной комы, в котором он находился до 11 июня.

17 июня Алибасова выписали из больницы. При этом некоторые специалисты предположили, что история с отравлением продюсера является инсценировкой, так как Алибасов «слишком быстро» восстановился после серьезного отравления.

1 июля в СМИ появилась информация, что Бари Алибасов якобы сорвал съемки программы «На самом деле», не приехав в студию. Однако продюсер опроверг данную информацию. По его словам, он принял участие в съемках программы, которые длились более четырех часов. Позднее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер пропустил два съемочных дня из-за плохого самочувствия, однако в конечном итоге съемки состоялись.

2 июля Алибасов посетил «Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России», где прошел обследование, чтобы развеять слухи об инсценировке отравления. Специалисты подтвердили наличие у Алибасова химического ожога пищевода 3-4 степени.