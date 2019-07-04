Скабееву рассмешила неожиданная смена позиции США о военном параде

Москва, 4 июля. Ведущая программы «60 минут» высмеяла решение американцев, которые на протяжении многих лет критиковали военные парады, изменить свою позицию.

Ранее американские СМИ сообщили, что танки и другая бронетехника примут участие в праздновании Дня независимости США 4 июля. В Пентагоне, оправдываясь за парад военной техники, назвали его статистическим показом.

По словам Скабеевой, неожиданная смена позиции американофилов вызывала лишь смех. Свою реакцию на решение администрации Соединенных Штатов провести военный парад в День независимости она объяснила следующим образом: «Смешно, когда американцы, которые годами критиковали наши военные парады и сообщали нам, что демонстрация силы — это удел диктатур, вдруг тоже проводят парад».

Журналистка не сомневается, что в глазах американцев парад в Вашингтоне будет «отличным, прекрасным, демократичным». При этом российский парад фанаты США по привычке назовут «имперским» и «великодержавным», уверена Скабеева.

«Можно вспомнить «победобесие». И вообще шовинизм. Сами-то верите в это?» — поинтересовалась в Twitter журналистка.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп мечтал провести военный парад в США с 2017 года. Эта мысль закралась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.

На днях Трамп заявил, что настоящие танки впервые покажут в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости США. Пентагон не комментирует расходы, связанные с празднованием, отметила «Газета.ру». В то же время, как сообщил CNN, в этом году участие военной техники обойдется американскому бюджету менее чем в один миллион долларов, однако и парада как такового не будет.