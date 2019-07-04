МИД РФ допустил встречу Лаврова и Помпео в Нью-Йорке

Москва, 4 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться в ближайшие месяцы, заявил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Георгий Борисенко.

В МИД РФ указали на возможность встреч Лаврова и Помпео, одна из которых может произойти в Нью-Йорке.

«Исходим из того, что у министра и госсекретаря наверняка будут возможности для встреч, в том числе во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре», — констатировал Борисенко.

На саммите G20 в японской Осаке президент России Владимир Путин провел переговоры с американским главой Дональдом Трампом. Главы государств обсудили не только международную проблематику — ситуации в Сирии, в Венесуэле, на Украине, но и двустороннее сотрудничество стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после переговоров на G20 обратил внимание, что на встрече российского и американского лидеров обсуждались «вопросы торговли, вопросы экономических отношений». Трамп и Путин дали поручение министрам финансов своих стран собраться и посмотреть, что мешает развитию этого направления.

В Кремле добавили, что министр финансов России Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин продолжат обсуждение экономических отношений государств уже в более конкретном ключе.