ГПУ направила Зеленскому запрос из-за слов его пресс-секретаря о Донбассе

Киев, 4 июля. Генеральная прокуратура Украины направила запрос в офис президента Владимира Зеленского из-за слов пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе.

Ранее стало известно, что пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в ГПУ из-за ее заявления на телевидении о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей в Донбассе. В Генпрокуратуре отметили, что Мендель отказалась отвечать на вопросы следователей и раскрыть источник информации об обстрелах. Пресс-секретарь Зеленского назвала допрос политизированным.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что в ходе расследования инцидента возникла необходимость получить официальный комментарий от офиса главы государства по поводу источника информации, которую озвучила Мендель. Официальный запрос о подтверждении или опровержении информации, которую сообщила Мендель, направили в офис Зеленского в среду.

«Сейчас уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались», — заявили в ГПУ.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Ситуация обострилась после государственного переворота на Украине, когда в результате так называемого «евромайдана» к власти в Киеве пришло антироссийски настроенное правительство, поддерживаемое украинскими националистами.

Жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность новой украинской власти. В ответ Киев объявил о проведении на Юго-Востоке Украины «антитеррористической операции». Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Полтора миллиона жителей Донбасса были вынуждены бежать в другие страны.

Несмотря на усилия международного сообщества по урегулированию ситуации в Донбассе и достижение минских договоренностей, ВСУ ежедневно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик. Ранее под обстрел украинских силовиков попали журналисты ВГТРК, которые снимали последствия ночных ударов ВСУ.