Африка: темная история цветных революций

Африка превратилась в полигон для отработки методики цветных революций. К такому неутешительному выводу пришли участники межведомственного научного семинара, прошедшего в стенах Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) журналист Александр Малькевич выступил на заседании семинара с докладом, посвященным цветным революциям как технологии смены политических режимов на примере Африки.

К работе семинара подключился широкий круг экспертов. В обсуждении темы участвовали директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. В дискуссию активно включились координатор Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко, руководитель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев и эксперт Центра ПРИСП Алексей Сахнин. На семинаре присутствовали и представитель Военной академии Генерального штаба ВС РФ — сотрудник кафедры государственного управления и национальной безопасности Юрий Шилкин.

В рамках своего выступления Александр Малькевич не только ознакомил присутствующих с ретроспективой вопроса, но и осветил последние попытки цветных переворотов в странах Черного континента. В частности, были подробно разобраны события в Судане, Алжире, Зимбабве, Тунисе и ряде иных государств.

Глава ФЗНЦ обозначил и риски возникновения новых очагов цветных революций в Африке. Вероятность этого в особенности велика в Марокко. На сегодняшний день эта магрибская монархия остается единственным государством Северной Африки, сумевшим избежать заразы цветных революций. И именно эта страна, вероятнее всего, станет первым звеном в цепи протестов «новой арабской весны» в 2020–2022 гг. К группе риска также были отнесены Египет, Тунис, Мали, Зимбабве, Чад и ряд иных государств.

Выступление нашло живой отклик со стороны собравшихся экспертов. Докладчика засыпали вопросами еще в процессе выступления.

Константин Долгов следующим образом определил круг тезисов доклада, которые более всего заинтересовали присутствовавших.

«1) Наши американские и китайские партнеры вовсю работают в Африке, причем наблюдается фактический раздел сфер влияния (договорняка между ними нет, просто работают в разных сферах).

2) Объемы грантов «на развитие демократии», выделяемые западными институтами, поражают воображение; в частности, средний размер гранта в Зимбабве (!) примерно в 8–10 раз больше среднего размера гранта на Украине!

3) Идет многоступенчатое финансирование, задействовано множество грантодателей — от аффилированных с американской властью (Конгресс, посольства) до формально независимых НКО.

4) Формы и методы работы наших партнеров абсолютно идентичны тем, которые использовались на Украине в 2013-2014 годах. Не отличаются ничем! Вообще никаких изменений, поправок на другую территорию, другой менталитет и так далее. Те же самые методички!»

Значительная часть присутствующих непосредственно наблюдали за цветными революциями и участвовали в организации противодействия им. В результате семинар превратился в том числе в площадку обмена опытом и обсуждения спорных вопросов.

Алексей Сахнин настаивал на том, что многие эксперты абсолютизируют роль фактора внешнего вмешательства в развертывании цветных революций. И в результате забывают о том, что у этого процесса имеются внутренние предпосылки. Александр Малькевич отчасти согласился с коллегой. Президент ФЗНЦ подчеркнул, что происходящее нельзя объяснить только внешними факторами. Вмешательство государств Запада как раз было во многом сфокусировано на том, чтобы усилить и использовать в своих интересах внутренние проблемы атакованных стран.

«К моменту начала зарубежного вмешательства в странах Африки уже разгоралось пламя недовольства. Но то, что в это пламя государства Запада начали заливать керосин, — непреложная истина», — заявил эксперт.

Много споров вызвал и вопрос об отсутствии острой реакции на происходящее со стороны Китая — главного инвестора Черного континента. Сергей Белоконев настаивал на том, что Пекин навязывает Вашингтону в Африке «войну на истощение», провоцируя США вкладывать все больше средств в вытеснение КНР с континента. Как считает эксперт, эта стратегия носит долгосрочный характер и потому не может принести ощутимого результата «здесь и сейчас». Однако в будущем Соединенные Штаты легко могут «подавиться» слишком крупным куском Черного континента. Александр Малькевич предположил, что Китай, вероятно, рассчитывает на своеобразный «раздел сфер влияния» в экономиках африканских государств. США интересуют прежде всего сырье и маршруты его транспортировки. Прочие сферы «народного хозяйства» мало интересны для Вашингтона, но представляют ценность для Пекина. И потому, собственно, цветные революции мало беспокоят КНР.

Обсудив текущую проблематику, эксперты обратились к вопросу о конструировании будущего. Вопрос «кто виноват?» в контексте темы давно стал риторическим. Однако без ответа остался другой сакраментальный вопрос — «что делать?».

Константин Долгов подошел к нему с точки зрения политтехнологий. Свою позицию он сформулировал следующим образом.

«Считаю, что упрощенно наше присутствие в Африке (да и не только там) можно свести к трем пунктам:

1) нужно определиться, с чем мы туда идем, что продвигаем (при СССР это были идеи социализма, а сейчас?);

2) Решить, как мы будем это продвигать? (инструментарий);

3) Понять, что мы получим на выходе или в процессе (каков наш профит: материальный, нематериальный, сиюминутный, долгосрочный и т. д.). Позицию «у нас там никаких интересов нет, давайте вообще забьем на внешнюю политику и займемся внутренними делами» не приемлю. Тут все просто: либо мы будем заниматься всеми, а нами никто, либо наоборот. Третьего пути не существует».

Президент ФЗНЦ раскрыл вопрос в другом ракурсе, обратившись к теме будущего отношений России и Африки.