Израильский депутат рассказал, как кибертехнологии внедряются из армии в гражданскую жизнь

Кибербезопасность стала одной из главных тем форума «Развитие парламентаризма», который провела Госдума РФ в Москве на этой неделе. Парламентарий от партии НДИ израильского кнессета Евгений Сова рассказал Федеральному агентству новостей, как новые технологии используются в его стране — лидере в области кибербезопасности — в военной и гражданской сферах.

«Израиль находится в уникальной ситуации, — объясняет Евгений Сова. — Мы все свое существование находимся перед вызовами — от гонений XV века до погромов и холокоста. Когда появилось государство Израиль, его отцы-основатели твердо решили, что обеспечат в нем стабильность и ощущение безопасного дома для всех евреев. Вокруг много тех, кто нас не любит, и мы все время вынуждены в стрессовых ситуациях придумывать технологические решения. Так появился наш железный купол защиты неба над Израилем, так появляются наши технологии в сфере кибербезопасности. Сама жизнь заставляет нас мыслить нестандартно. Возможно, другие страны, которые не живут в постоянном чувстве опасности, не могут себе этого позволить. Почти все люди, которые у нас совершают прорывы в области кибербезопасности, — это выходцы из армейских подразделений. Поэтому после они придумывают и внедряют технологии, которые, скажем, позволяют прослушать абсолютно любой смартфон, вне зависимости от его марки, прошивки и страны происхождения».

В Москве планируют создать центр кибербезопасности к 2020 году, о чем ранее сообщал ТАСС со слов замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александра Горбатько. Некоторые элементы этого центра уже отработали во время чемпионата мира по футболу и на городских мероприятиях.

В Израиле центр кибербезопасности уже создан и действует. Как рассказал собеседник ФАН, совсем недавно ему пришлось разрешить проблему, угрожающую не только жителям Израиля. Пилоты на подлете к аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве стали сообщать о постоянных сбоях в системе навигации GPS, что могло привести к аварийным ситуациям при посадке. Причину ошибки стали искать специалисты центра кибербезопасности.

«Оказалось, причиной технических помех стала система глушения на территории Сирии, — сказал израильский депутат. — Источником мог оказаться кто угодно: США, Россия, Турция — все, кто присутствует в стране со своим вооружением. Сначала сообщали, что это русские системы глушения, потом обнаружилось, что та же проблема возникает на территории других стран, то есть это общая глобальная ошибка. Технологически эту проблему обнаружил центр кибербезопасности, дальше дело было за политическим решением и координацией действий с другими странами».

Новые технологии в Израиле успешно применяются и в работе законодателей. Так, израильский депутат рассказал ФАН, что при кнессете создан единый банк законодательных актов.

«Иногда простой человек хочет узнать, что по той или иной теме говорит законодательство разных стран. Тогда он заходит на сайт кнессета и получает текст любого законопроекта с пояснением», — говорит Евгений Сова.

Любой депутат перед предложением собственного закона может запросить в этом банке данные по всем подобным документам, принятым в разных парламентах мира.

«Даже если данные по этой теме еще не собраны, я могу запросить исследование. При необходимости наши специалисты обращаются за результатами социологических исследований к коллегам из других государств».

По словам политика, это помогает перед разработкой закона оценить, оказались ли эффективны эти меры в других странах и подойдут ли для Израиля.

Добавим, что на официальном сайте Государственной думы РФ тексты российских законопроектов также находятся в открытом доступе вместе с пояснительными документами и сопроводительными информационными справками.