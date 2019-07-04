Кортеж Путина прибыл в Ватикан

Рим, 4 июля. Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл в Ватикан, где российский лидер встретится с папой римским Франциском.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи стороны обсудят положение дел в Сирии, гуманитарную обстановку в Донбассе. По словам посла РФ в Ватикане Александра Авдеева, российский лидер и понтифик также обменяются взглядами на современный мир и сопоставят позиции России и Италии по главным пунктам международной повестки.

Как отмечает РИА Новости, стороны также намерены подписать меморандум между российским министерством здравоохранения и профильной структурой Ватикана.

Это уже третья встреча Путина с Франциском. До этого они проводили переговоры в ноябре 2013 года и в июне 2015 года. Обе предыдущие встречи также прошли в Ватикане, отмечает «Газета.ру».

