Все собранные Яшиным подписи, скорее всего, признают недействительными

Москва, 4 июля. Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин снова стал центральной фигурой серьезного скандала. Он обнаружил, что большая часть его подписных листов недействительна. При этом «демократический кандидат» не желает видеть здесь своей ответственности и традиционно обвиняет во всем «власти».

По словам Яшина, его подвела типография, у которой штаб кандидата в Мосгордуму заказал печать большого тиража подписных листов. Яшин утверждает, что 10% от этих листов оказались фальшивками, которые аккуратно смешали с общей массой.

На каждом подписном листе проставляется номер избирательного счета кандидата. Как заявил Яшин, сотрудники типографии якобы поменяли местами две цифры в этом номере. Подобная ошибка делает лист и проставленные на нем подписи недействительными. При этом Яшин не поясняет, по каким причинам в его штабе не проверили листы при приеме и не предъявили претензии типографии сразу, поскольку иначе станет очевидно, что над избирательной кампанией кандидата работали спустя рукава.

Конечно, сам Яшин пытается убедить всех, что на руководство типографии либо надавили, либо и вовсе «купили» изготовителей печатной продукции. При этом недавно вскрылась более серьезная проблема, которая делает недействительными все подписи Яшина, якобы так старательно собранные его последователями.

Автор Telegram-канала «Спутник Протеста Москвы» отправился в Центр сбора подписей, чтобы проверить правдивость рассказов горе-кандидата. Ему хватило одного взгляда, чтобы увидеть большую проблему, возникшую с подписными листами Яшина. Автор канала напомнил, что в шапке листа должно стоять полное название действующей должности Яшина: «Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года». Публикатор сразу заметил, что Яшин почему-то пропустил слово «Москва» в наименовании своей должности. Яшин написал, что проживает в столице, но почему-то не указал, в каком именно городе находится его округ.

Возможно, это хитрая месть юриста, а, может быть, и недальновидность самого кандидата. В любом случае, это создает большие проблемы незадачливому Яшину: теперь ему придется собирать все подписи заново (или «рисовать» их, что вполне вероятно, учитывая методы оппозиции). Однако, возможно, Яшин и не планирует тратить на это время: проблема с подписями дает кандидату повод громко заявить, что власть вставляет палки в колеса независимому кандидату, и сняться с выборов.

«Такое ощущение, что Илье очень нужен отказ в регистрации», — предположил автор канала «Спутник Протеста Москвы».

Историю с подписями Яшина прокомментировала в своем Telegram-канале и столичная журналистка Леся Рябцева.

«Все, ВСЕ яшинские подписи недействительны. И его на этом попалили», — написала она.

Отметим, что совсем недавно Яшин хвастался высоким уровнем народной поддержки: 22 июня он показал 2527 подписей, которые собрал якобы всего за 17 дней. В последние восемь дней июня Яшин ускорился еще больше и внезапно нахватал 2017 штук. После этого кандидат уверенно заявил о фактическом завершении кампании по сбору подписей, а также доборе голосов для «запаса», сообщает Nation News.

Кроме того, Яшин подставил СМИ заказным рейтингом «Левада-центра». Эксперты провели опрос, который показал, что Яшин якобы лидирует среди других кандидатов на выборы в Мосгордуму в 45-м избирательном округе Москвы. В опросе приняли участие всего 500 человек, что очень мало для округа с населением около 150 тысяч. Кроме того, в результатах опроса была указана погрешность 6,6%. Сомнения вызывает и тот факт, что Яшин самостоятельно заказал у «Левады» это изучение общественного мнения. При этом «Ведомости» и «Дождь» на своих сайтах опубликовали материалы, в которых называли Яшина лидером по 45-му округу, опираясь на данные «Левада-центра».

Напомним, что ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых обнаружил квартиру, в которой предположительно подделывали подписи избирателей в поддержку Яшина и Гудкова.