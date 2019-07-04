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Все собранные Яшиным подписи, скорее всего, признают недействительными

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Все собранные Яшиным подписи, скорее всего, признают недействительными

Москва, 4 июля. Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин снова стал центральной фигурой серьезного скандала. Он обнаружил, что большая часть его подписных листов недействительна. При этом «демократический кандидат» не желает видеть здесь своей ответственности и традиционно обвиняет во всем «власти».

По словам Яшина, его подвела типография, у которой штаб кандидата в Мосгордуму заказал печать большого тиража подписных листов. Яшин утверждает, что 10% от этих листов оказались фальшивками, которые аккуратно смешали с общей массой.

На каждом подписном листе проставляется номер избирательного счета кандидата. Как заявил Яшин, сотрудники типографии якобы поменяли местами две цифры в этом номере. Подобная ошибка делает лист и проставленные на нем подписи недействительными. При этом Яшин не поясняет, по каким причинам в его штабе не проверили листы при приеме и не предъявили претензии типографии сразу, поскольку иначе станет очевидно, что над избирательной кампанией кандидата работали спустя рукава.

Конечно, сам Яшин пытается убедить всех, что на руководство типографии либо надавили, либо и вовсе «купили» изготовителей печатной продукции. При этом недавно вскрылась более серьезная проблема, которая делает недействительными все подписи Яшина, якобы так старательно собранные его последователями.

Все собранные Яшиным подписи, скорее всего, признают недействительными

Автор Telegram-канала «Спутник Протеста Москвы» отправился в Центр сбора подписей, чтобы проверить правдивость рассказов горе-кандидата. Ему хватило одного взгляда, чтобы увидеть большую проблему, возникшую с подписными листами Яшина. Автор канала напомнил, что в шапке листа должно стоять полное название действующей должности Яшина: «Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года». Публикатор сразу заметил, что Яшин почему-то пропустил слово «Москва» в наименовании своей должности. Яшин написал, что проживает в столице, но почему-то не указал, в каком именно городе находится его округ.

Возможно, это хитрая месть юриста, а, может быть, и недальновидность самого кандидата. В любом случае, это создает большие проблемы незадачливому Яшину: теперь ему придется собирать все подписи заново (или «рисовать» их, что вполне вероятно, учитывая методы оппозиции). Однако, возможно, Яшин и не планирует тратить на это время: проблема с подписями дает кандидату повод громко заявить, что власть вставляет палки в колеса независимому кандидату, и сняться с выборов.

«Такое ощущение, что Илье очень нужен отказ в регистрации», — предположил автор канала «Спутник Протеста Москвы».

Историю с подписями Яшина прокомментировала в своем Telegram-канале и столичная журналистка Леся Рябцева.

«Все, ВСЕ яшинские подписи недействительны. И его на этом попалили», — написала она.

Все собранные Яшиным подписи, скорее всего, признают недействительными

Отметим, что совсем недавно Яшин хвастался высоким уровнем народной поддержки: 22 июня он показал 2527 подписей, которые собрал якобы всего за 17 дней. В последние восемь дней июня Яшин ускорился еще больше и внезапно нахватал 2017 штук. После этого кандидат уверенно заявил о фактическом завершении кампании по сбору подписей, а также доборе голосов для «запаса», сообщает Nation News.

Кроме того, Яшин подставил СМИ заказным рейтингом «Левада-центра». Эксперты провели опрос, который показал, что Яшин якобы лидирует среди других кандидатов на выборы в Мосгордуму в 45-м избирательном округе Москвы. В опросе приняли участие всего 500 человек, что очень мало для округа с населением около 150 тысяч. Кроме того, в результатах опроса была указана погрешность 6,6%. Сомнения вызывает и тот факт, что Яшин самостоятельно заказал у «Левады» это изучение общественного мнения. При этом «Ведомости» и «Дождь» на своих сайтах опубликовали материалы, в которых называли Яшина лидером по 45-му округу, опираясь на данные «Левада-центра».

Напомним, что ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых обнаружил квартиру, в которой предположительно подделывали подписи избирателей в поддержку Яшина и Гудкова.

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Автор: Сергей Петров
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