Xiaomi выпустит лимитированную версию Redmi K20 Pro для поклонников «Мстителей»

Пекин, 4 июля. Китайская корпорация Xiaomi показала лимитированную версию смартфона Redmi K20 для фанатов «Мстителей» — Marvel Hero Limited Edition. В ограниченный тираж входят: оригинально оформленный гаджет, голубой чехол с логотипом «Мстителей» и металлическая SIM-карта.

Как отмечает производитель, этим смартфоном разработчики «хотят воздать должное супергероям». В настоящее время Xiaomi держит в секрете стоимость и технические характеристики новинки.

Xiaomi Redmi K20 Pro Marvel Hero limited edition launches with Iron Man inspired designhttps://t.co/DUTkDIPb8P — IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) 4 июля 2019 г.

Накануне китайская корпорация официально презентовала бюджетную версию смартфона Mi CC9. Отмечалось, что девайс будет иметь 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+, тройную основную камеру и фронтальную, батарею емкостью 4030 мАч с возможностью моментальной подзарядки. Телефон построен на платформе процессора Snapdragon 710 SoC.

Напомним, «Мстители» — американский художественный фильм о супергероях с элементами комедии нью-йоркского режиссера Джосса Уидона, основанный на одноименных комиксах Marvel Comics.