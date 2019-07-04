Всех фигурантов дела Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в Белгородской области

Москва, 4 июля. Всех фигурантов уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева этапируют в колонию, расположенную в Белгородской области.

«Всех этапируют в колонию в Белгородской области», — сообщил источник РИА Новости.

По его словам, выбор колонии, куда этапом отправят всех фигурантов уголовного дела, не был случайным.

«В этой колонии есть футбольные поле», — отметил собеседник агентства.

Ранее начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергей Мороз рассказал, что футболисты будут отправлены по этапу в колонию в одном из ближайших к Москве регионов. По его словам, к месту отбывания наказания спортсмены отправятся поездом.

Напомним, нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев в октябре минувшего года напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака, пишет «360». В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». По решению суда Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Об этом напоминает «Взгляд».

Ранее инструктор дайвинг-центра «Утриш» Павел Гуревич сообщил, что на дне Черного моря разместили скульптурные портреты футболистов. В народе изваяния получили имена Александра Кокорина и Павла Мамаева.