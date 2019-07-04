Москва, 4 июля. Совет директоров Центрального банка на заседании 26 июля рассмотрит возможность снижения ключевой ставки. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она ответила на вопросы журналистов в рамках Международного финансового конгресса. По словам главы Банка России, это будет опорное заседание. Участники мероприятия полностью пересмотрят прогноз. Также Центробанк в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки.

«Но мы посмотрим, как вышедшие новые данные, какой потенциал влияния на прогноз они имеют. И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки», — добавила Набиуллина.

Кроме того, в Центробанке не исключили возможность уменьшения ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Ранее Центробанк допустил снижение ключевой ставки в 2019 году. Предпосылок для снижения ключевой ставки Центробанка РФ в настоящее время больше, чем для ее повышения, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх. Я еще раз повторю, что мы видим возможность смягчения уже в этом году», — заявила Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Набиуллина допустила снижение ставки в 2019 году, однако отметила, что назвать точную дату, когда это произойдет невозможно. По словам главы ЦБ РФ, регулятор внимательно следит за текущей инфляцией, инфляционными ожиданиями и поведением внешних факторов. Набиуллина также добавила, что у нее не вызывают беспокойства разные ожидания рынка и аналитиков.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. В пресс-релизе регулятора уточнялось, что ЦБ РФ допускает смягчение политики и снижение ставки в текущем году. Заседание cовета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки состоится 26 апреля.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ предложили изменить закон о ЦБ РФ ради майских указов. Как заявил Председатель Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, главной целью политики Центробанка должно стать увеличение инвестиционной и инновационной активности. Для этого, по его мнению, в законе «О Центральном банке РФ» нужно прописать обязанность участия регулятора в экономическом росте инструментами денежно-кредитной политики.