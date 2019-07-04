Краско рассказал, как «голос сверху» подсказал ему оставить жену с ребенком

Москва, 4 июля. Актер Иван Краско рассказал, почему ушел от первой жены Екатерины Ивановой, с которой у них есть совместный ребенок.

В эфире программы «Судьба человека» Краско вспомнил о неудачном браке с первой женой. Он отметил, что супруги прожили вместе четыре года. Иванова не разделяла мечты актера: она сулила ему карьеру военного, а он хотел играть в театре.

В один день супруга поставила Краско ультиматум. Ее позиция удивила его, и он попросил жену собрать для него чемодан. Не спас брак даже совместный ребенок — дочь по имени Галина.

Актер предположил, что жесткая политика супруги связана с тещей, которой Иванова не могла перечить. Краско уточнил, что мать жены была настроены против него. Актер объяснил, почему решил уйти от первой жены с ребенком.

«Если говорить о судьбе как о призвании, то это гораздо сильнее всего, — пояснил артист. — Человек в этом смысле всегда слышит голос сверху. Мне в тот момент разум подсказал уйти из семьи».

Краско добавил, что после такого ухода человек может начать чувствовать свою вину, однако он никакого греха за собой не ощущал и не ощущает.

В Ленинградский театральный институт имени Островского будущая звезда попал не с первого раза.

«В приемной комиссии девушка попросила меня прикрыть дверь. Я прикрыл, — вспоминает он. — Оказалось, что дверь надо было прикрыть с другой стороны».

Поступил в институт Краско через год со второй попытки. В комиссии узнали, что он был капитаном корабля, и изменили свое отношение к молодому человеку.