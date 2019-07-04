Назвали самые

Москва, 4 июля. Эксперты консалтингового агентства Brand Finance назвали 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Первое место в списке занял Сбербанк. К слову, лидерство он удерживает вот уже третий год подряд. По данным аналитиков, за год оценка бренда финансовой организации выросла на 25,6% и составила 842,1 млрд рублей.

На втором месте оказался «Газпром». Стоимость бренда нефтегазового холдинга оценили в 552,2 миллиарда рублей (прирост стоимости составил 72,1%). Первую тройку замкнул «Лукойл». Бренд этой компании оценили в 397,2 млрд рублей (за год она выросла на 41,3%). Пятерку лидеров дополнили «Роснефть» и РЖД. Как уточняет РИА Новости, в первой десятке оказались «Магнит», ВТБ, «Татнефть», МТС и НОВАТЭК.

Эксперты Brand Finance отдельно отметили и Новолипецкий металлургический комбинат. Бренд НЛМК стал самым быстрорастущим. За год его оценочная стоимость взлетела на 82%.