Эксперт объяснил, почему «Нафтогаз» срывает транзит российского газа наперекор Зеленскому

Киев готовится к перебоям с транзитом российского топлива в первом квартале 2020 года. Об этом рассказал глава газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что стоит за этим заявлением.

«Мы ожидаем, что будет сбой, <...> который продлится около трех месяцев», — сказал Фаворов на конференции по реформам на Украине, проходящей в эти дни в Торонто.

В Киеве полагают, что «Россия займет жесткую позицию», а сейчас «готовится к перерыву», увеличивая запасы природного газа «Газпрома» в Европе, добавил представитель «Нафтогаза».

«Это очень странное заявление топ-менеджера «Нафтогаза». Потому что переговоры по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию можно вести еще полгода. При этом Киев обвиняет во всем Россию и «Газпром». Но почему украинская сторона так уверена, что контракт не будет заключен и транзит прекратится? По сути, это саботаж. Они не подпишут контракт, а потом будут везде повторять: «Вот видите, мы же говорили»,— заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, противодействие заключению контракта о транзите российского газа через Украину довольно сильное.

«Команда «Нафтогаза», которая пришла при Петре Порошенко, явно настроена ничего не подписывать и сорвать поставки «Газпрома» в Европу. Порошенко в принципе ориентировался на американские политические элиты, а американцы заинтересованы в том, чтобы Россия не выполнила своих обязательств перед европейцами и была объявлена недобросовестным поставщиком. В таком случае на европейском газовом рынке возникнет дефицит, цены вырастут, и поставки американского сжиженного природного газа в Европу станут рентабельными. Пока что СПГ из США для европейцев неприемлем по цене», — объяснил Игорь Юшков.

Эксперт считает, что нынешнее руководство «Нафтогаза» заинтересовано в срыве транзита голубого топлива через Украину еще и потому, что в таком случае на украинском газовом рынке наступит полнейший хаос и тогда можно будет сказать, что при Порошенко то все было не так уж и плохо.