Появилось видео пожара в торговом центре в Берлине

Берлин, 4 июля. Торговый центр Dong Xuan Center загорелся в четверг на востоке Берлина. Очевидцы делятся фотографиями и видео происшествия.

По данным интернет-издания Focus Online, сначала по невыясненной причине загорелся находившийся рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам торговый центр, где расположены магазины с товарами из стран Азии.

Сообщение о происшествии в берлинском округе Лихтенберг поступило на пульт пожарной службы около 12.00 по местному времени. На месте происшествия работают 60 огнеборцев.