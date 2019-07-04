Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Появилось видео пожара в торговом центре в Берлине

78
0 Оставить комментарий

Появилось видео пожара в торговом центре в Берлине

Берлин, 4 июля. Торговый центр Dong Xuan Center загорелся в четверг на востоке Берлина. Очевидцы делятся фотографиями и видео происшествия.

По данным интернет-издания Focus Online, сначала по невыясненной причине загорелся находившийся рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам торговый центр, где расположены магазины с товарами из стран Азии.

Сообщение о происшествии в берлинском округе Лихтенберг поступило на пульт пожарной службы около 12.00 по местному времени. На месте происшествия работают 60 огнеборцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtenberg / Berlin #fire #burning

Публикация от K (@konrad_bhai)

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров