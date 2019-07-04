Как работает военная цензура в Израиле

Три дня в Москве на площадке форума «Развитие парламентаризма» депутаты 132 стран делились законотворческим опытом. Парламентарий от партии НДИ израильского кнессета Евгений Сова рассказал Федеральному агентству новостей об интересных различиях в израильском и российском законодательстве, которое касается работы СМИ во время катастроф с участием военных и мирных жителей и публикации личных данных.

Пока готовился этот материал, в России произошла трагедия — 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. На следующий же день в наших СМИ уже появилась информация о ранге погибших военных, были опубликованы имена и списки. Достаточно оперативно предоставило свой официальный список Минобороны РФ, но к этому времени журналисты уже выудили из Интернета видео, где один из погибших подводников произносит тост в кругу сослуживцев, а Telegram-каналы расписали, чья жена осталась вдовой с ребенком на руках и беременной вторым. В Израиле к личным историям жертв катастроф и чувствам их семей относятся с большим тактом, рассказал Евгений Сова. Правда, этот такт журналистам пришлось прививать законами.

«В Израиле очень четко регулируется все, что касается публикации личных данных. Если погибают военные, то всей информацией о них занимается исключительно военное ведомство. Если журналист, не получив разрешения пресс-службы армии Израиля, опубликует личные данные погибшего военнослужащего, будут применены жесткие санкции, включая уголовное преследование издания, нарушившего военную цензуру. Военная цензура дает разрешение на публикацию самого факта гибели военного только после оповещения родственников».

Приписка «семья погибшего оповещена» в первых же сообщениях СМИ о катастрофе избавляет сотни тысяч людей от необходимости звонить своим детям после информации о происшествии и уточнять, все ли в порядке, предотвращает панику в семьях военных. Правда, после введения военной цензуры власти столкнулись с другой проблемой, рассказывает собеседник ФАН.

«У нас есть выражение, которое с иврита переводится как «майор Слуховой». Это некоторое издевательство над военной цензурой — мол, она запрещает то, что вся страна уже знает, — говорит израильский депутат. — Что делают журналисты? Например, они знают, что погиб военный ранга полковника, знают его имя, а опубликовать не могут. Но никто им не запрещает заранее искать и готовить истории для будущего материала, и они отправляют съемочные группы к дому этого человека. Соседи видят, начинаются слухи. Журналисты вроде бы не нарушают цензуру, но в поиске истории дежурят у дома человека и своим присутствием раскрывают информацию о его гибели. Ограничить это было невозможно, поэтому военные стали быстрее сообщать родственникам о трагедии. Теперь, даже если происходит ДТП с участием военных, этим тут же занимается армия, чтобы сократить «серую зону», в которой может начаться распространение слухов».

Те же цензурные требования распространяются на гражданских, погибших в катастрофах или терактах. Сегодня в Израиле невозможно представить, чтобы сразу после трагедии в СМИ публиковали фотографии жертв из соцсетей, перепечатывали их последние посты и истории их близких.

«Данные разрешено публиковать только после опознания и только с согласия семьи, — объясняет Евгений Сова. — Бывает, люди из частных соображений не хотят, чтобы все знали о гибели их родственника в теракте. Это право уважается, поэтому разрешения на публикацию имени не дается. Все журналисты, редакторы об этом знают, и правило железно работает. Казалось бы, у нас демократическое государство, свобода информации, но есть вот такой жесткий запрет…»

По словам израильского парламентария (Евгений Сова в прошлом журналист), настоящую проверку на профессиональный такт СМИ Израиля прошли в 2009 году, когда погиб пилот Асаф Рамон, знаменитый сын первого израильского космонавта Илана Рамона.

Этой истории предшествовала трагедия шаттла «Колумбия» в 2003 году, который потерпел крушение при вхождении в плотные слои атмосферы, возвращаясь на Землю. На борту находился летчик израильских ВВС, первый космонавт Израиля Илан Рамон. На мысе Канаверал его приземления ждали десятки журналистов, в том числе израильские. Один из израильских сайтов не выдержал и дал информацию о благополучном приземлении шаттла за несколько минут до того, как все увидели в небе распадающийся на части челнок и белый шлейф за ним. Отец Илана узнал о трагедии прямо в телестудии, которая должна была транслировать торжественное появление его сына перед камерами. После сын Илана Асаф заявил, что намерен повторить путь отца, пошел на летные курсы в ВВС и стал новой израильской знаменитостью.

«И вот представьте, в один день все журналисты получают смс с сообщением о том, что над Мертвым морем потерпел крушение самолет с Асафом Рамоном, — вспоминает Евгений Сова. — Все понимают, что это национальная трагедия и вечером перед телевизорами будет плакать вся страна. Все думают о вдове Рамона Роне. Но когда СМИ освещали эту историю, они смогли сдержаться и не пересечь черту. Журналисты проявили такт в отношении Роны Рамон, поняли, что сейчас не время лезть к ней в душу. И разумеется, сообщения о гибели Асафа появились только после того, как новость сообщил его матери лично главком ВВС Израиля».

«Сообщение о падении самолета пришло около 14.00. Но по требованию военной цензуры ждали разрешения на публикацию. Теперь можно…» — такие заметки о гибели Асафа Рамона до сих пор можно найти в Сети при запросе информации о трагедии.

Добавим, что в случае с катастрофой глубоководного аппарата в российских водах министерство обороны РФ опубликовало полные данные погибших с их титулами и наградами в максимально короткие сроки. Несмотря на отсутствие военной цензуры в России, журналистов призывают работать во время освещения подобных трагедий с уважением к чувствам родственников, проявлять человечность и такт.