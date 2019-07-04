Взрыв прогремел в Махачкале, есть пострадавшие

Махачкала, 4 июля. Взрыв прогремел в банном комплексе «Джумейра» в Махачкале, в результате незначительно пострадала хозяйка заведения. Видео последствий взрыва оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Отмечается, что в 13.40 в четверг в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану поступила информация о том, что в трехэтажном здании с мансардой, расположенном на улице Авиаагрегатной в Махачкале, произошел взрыв.

По предварительной информации, взрыв прогремел из-за утечки газа.

К счастью, погибших в результате происшествия нет. Владелец комплекса находилась в помещении в момент взрыва, она получила небольшие ссадины и ушибы.

На месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.