Шойгу назвал причины трагедии на подлодке в Североморске. События дня. ФАН-ТВ

Пожар в Североморске В Министерстве обороны рассказали новые подробности инцидента с подлодкой в Североморске. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту, что причиной трагедии, унесшей жизнь 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, в тот момент судно Северного флота вело плановые научные работы в Баренцевом море. И стоит отметить, что в критической ситуации члены экипажа проявили героизм, и ценой жизни устранили очаг возгорания, не допустив распространения огня и большего числа жертв — их товарищам удалось спастись. Планируется, что в ближайшее время всех погибших представят к госнаградам, также решается вопрос о необходимой поддержке их семьям. Оперативный штаб в Североморске еще выясняет все подробности и причины трагедии.

Конфликт в ТЦ «Кристалл» Тем временем полиция Тюмени задержала участников нашумевшего конфликта в торговом центре «Кристалл». Накануне там завязалась потасовка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Посетителей ТЦ срочно эвакуировали, а вот сами участники конфликта скрылись с места происшествия — полиция объявила план «Перехват». К счастью, пострадавших удалось избежать, а нарушитель спокойствия был задержан. Им оказался ранее судимый 28-летний гражданин ближнего зарубежья. Он же и рассказал о подробностях инцидента: «Встретил давнишнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь. Дальше начал стрелять. Я понимаю, что виноват. Я хотел искренне извиниться перед населением города Тюмень. Я сожалею о содеянном», — раскаялся задержанный. Но одними лишь извинениями стрелок, похоже, не отделается. В отношении него уже составлены два административных протокола. Оперативники еще выясняют все детали произошедшего.

Митинг в Киеве В Киеве вновь разгораются народные волнения. Активисты собрались у Конституционного суда с лозунгами против отмены закона о люстрации чиновников. Митинг начался с легкой подачи лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, призывы к протестам он публиковал в соцсетях накануне. По мнению экс-президента страны, судьи уже сегодня могут вынести решение, противоречащее так называемой «революции достоинства». Отметим, что закон о люстрации был подписан самим Порошенко еще в 2014 году. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и предполагает проверки госслужащих. Только вот противники закона уверены, что на практике он лишь помог ворам встать у руля государства. Более того, попасть под люстрацию должен в первую очередь сам Петр Порошенко. Впрочем, какое мнение выразит Конституционный суд, пока говорить преждевременно.