Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21

Иркутск, 4 июля. Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21. Об этом в четверг сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Есть информация о 21 погибшем», — говорится в сообщении.

Накануне руководитель министерства чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Лидер РФ 3 июля подписал указ о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Для устранения последствий ЧС будут привлечены «Вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования», говорится в тексте указа.

Кроме того, Путин поручил Кабмину РФ выделить денежные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного жилья. Для тех, кто остался без жилья также предусмотрены соответствующие выплаты.

Также правительству поручено обеспечить скорейшее восстановление поврежденных трасс, мостов и принять меры по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости.