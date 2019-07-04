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Экономика

Набиуллина рассказала об инфляции в РФ в июле

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Набиуллина рассказала об инфляции в РФ в июле

Москва, 4 июля. Инфляция в России в июне была сдержанной, на ближайшие полгода–год проинфляционные риски ограничены. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

На Международном финансовом конгрессе глава ЦБ России подчеркнула, что баланс рисков для инфляции на 2020 год смещен вниз. По ее словам, инфляционные ожидания стабилизировались и перестали расти.

«Мы видим, что в июне у нас инфляция была достаточно сдержанная. На ближайшие 6–12 месяцев, если не будет каких-то внешних шоков, мы считаем, что проинфляционные риски ограничены и продолжают снижаться», — сообщила Набиуллина.

Глава Центробанка России не исключила, что в настоящее время Россия может стоять перед лицом грозного вызова, но от всех внешних рисков экономика государства защищена и готова к возможным всплескам волатильности на финансовых рынках.

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Автор: Ксения Пудовкина
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