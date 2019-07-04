В Госдуме резко отреагировали на слова о «сожжении Белого дома» в поздравлении Британии

Глупостью и тяжелейшим непрофессионализмом назвал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков размещенное на официальной странице британской армии в Twitter «поздравление» США с Днем независимости.

«Я думаю, это просто пример тяжелейшего непрофессионализма. Мы живем в век любителей, которым какой-то троллинг или надежда получить острую реакцию и множество репостов важнее, чем содержание поздравлений», — резко раскритиковал поступок британцев Примаков.

На официальной странице британской армии в Twitter 3 июля 2019 года появилось сообщение, приуроченное к главному государственному празднику США — Дню независимости, отмечаемому сегодня.

«Время викторины! Завтра у наших американских кузенов День независимости. Наши отношения не всегда были такими особенными, как сейчас. Однажды во время одной неприятной размолвки мы даже сожгли Белый дом. Но в каком году?»

QUIZ TIME: Tomorrow is Independence Day for our American cousins @USArmy @USArmyEurope; our relationship hasn't always been special though, we once burnt the White House down after a rather nasty altercation, but in what year? #SpecialRelationship #IndependenceDay pic.twitter.com/8CE0UXm1kZ — British Army (@BritishArmy) July 3, 2019

Британцы сопроводили свое оригинальное поздравление иллюстрацией из книги 1816 года «История Англии» с изображением королевских войск на фоне горящего Вашингтона.

«Я бы не стал делать каких-либо далеко идущих выводов из этой картинки о том, что британцы мечтают вернуть себе контроль над североамериканскими Соединенными Штатами или сжечь Вашингтон, — говорит собеседник ФАН. — Скорее всего, это глупость и непрофессионализм и такая, знаете, абсолютная нечувствительность и нетактичность».

19 августа 1814 года в ответ на захват, разграбление и сожжение американцами Йорка (будущего Торонто) британская эскадра во главе с линейным кораблем «Ройял Оук» высадила 2500 королевских морских пехотинцев в штате Мэриленд. Американская флотилия Чесапикского залива и прикрывавшие столицу морпехи и ополченцы были разбиты. Британские войска вошли в Вашингтон и подняли над ним «Юнион Джек». Президент Мэдисон, объявивший войну, вместе с правительством и командованием бежал из города.

24 августа англичане сожгли здания Белого дома, Сената, Палаты представителей, казначейства и все другие ведомства.