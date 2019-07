Россияне опустили Кокорина и Мамаева на дно Черного моря

Утриш за свободу Кокорина и Мамаева!???? . Аквалангисты дайвцентра "Утриш" погрузили в Чёрное море скульптуры скандально известных футболистов - Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они пополнили экспозицию подводного музея в Большом Утрише. . Скульптуры погружены в воду на глубину 6-7 метров. Они выполнены из бетона и раскрашены. . #новостианапы #анапа #утриш #анапа2019 #анапашутит #утришскийзаповедник . Источник: «Кубанские Новости»

