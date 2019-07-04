Россияне опустили Кокорина и Мамаева на дно Черного моря

Москва, 4 июля. На дне Черного моря разместили скульптурные портреты футболистов. В народе изваяния получили имена Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил инструктор дайвинг-центра «Утриш» Павел Гуревич.

Изначально ат-объект не имел никакого отношения к осужденным за хулиганство футболистам. Бетонные скульптуры изготовил житель Анапы специально для подводного музея в честь чемпионата мира 2018 года в России.

Однако после скандальной истории с футболистами «Зенита» и «Краснодара» люди в шутку стали называть изваяние «Кокорин и Мамаев».

«Люди стали говорить: «О, приколько, Кокорин и Мамаев», — приводит слова Гуревича телеканал «360». — И мы в результате решили сделать эту табличку с требованием свободы футболистам».

Бетонных Кокорина и Мамаева уже опустили на дно Черного моря. Инструкторы по дайвингу уверены, что спортсмены на них не обидятся. Скажется ли появление новой скульптуры на дне на посещаемости дайвинг-центра, пока неизвестно.

«А на самом деле все пошло от народа», — признался Гуревич.

Напомним, в октябре 2018 года Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы.

В июне этого года Московский городской суд приговорил Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что футболисты, а также другие фигуранты громкого дела о драках в Москве будут отправлены в одну колонию, если они сами не откажутся.