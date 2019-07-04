Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в преступлениях и в спекуляции на европейских ценностях

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен прорваться в Верховную раду во главе собственной партии «Европейская солидарность» в надежде взять реванш за разгромно проигранные президентские выборы. На самом деле место Порошенко не в украинском парламенте, а в тюремной камере, где он должен ожидать справедливого суда за совершенные преступления, такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, который посвятил этой теме пост в социальных сетях.

«За преступления, которые Порошенко совершил перед украинским народом, его место не в парламенте, а в тюрьме, на скамье подсудимых, — отметил Журавко в беседе с корреспондентом ФАН. — Он виновен в том, что происходит в Донбассе, он непосредственно виновен в трагедии MH17, который разбился по его вине. Он в течение пяти лет проводит геноцид украинского народа во всех сферах».

По словам Журавко, именно Порошенко и его команда виновны в том, что Украина начала блокаду Крыма, «уподобившись гитлеровцам, которые в годы Великой Отечественной войны пытались задушить блокадой Ленинград».

«На совести Порошенко продуктовая и энергетическая блокада Крыма и Донбасса, — говорит экс-депутат Рады. — Именно на подконтрольных ему телеканалах звучали призывы поступить с Крымом и Донбассом как фашисты поступили с Ленинградом, дескать только так эти территории удастся вернуть в состав Украины. Именно он, Порошенко, по живому разрезал Украину на «своих» и «чужих», а потом возомнил из себя чуть ли не мессией и влез в церковные дела. Уже за это он должен отвечать, я уж не говорю о провальных реформах и других преступлениях».

Именно при правлении Порошенко более 13 миллионов граждан покинули Украину, чтобы искать лучшей жизни за границей, напомнил Журавко.

«Порошенко идет в парламент под знаменами «европейской солидарности», но о какой солидарности тут можно говорить?! Он просто спекулирует на этих самых европейских ценностях! — с негодованием отметил экс-депутат Рады. — Это не «европейская солидарность», это уничтожение народа, которое началось еще с майдана. Именно там его сторонники начали убивать людей, чтобы прийти во власть, и Порошенко стопроцентно знал, что именно там происходило! Именно поэтому, по моему мнению, он — преступник! Его место в тюрьме, а не в парламенте». «Призываю украинский народ не повторять ошибок и не голосовать за преступников, которые прикрываются европейскими ценностями!» — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее украинский депутат Александр Долженков рассказал, чем обернулась для страны провальная политика Петра Порошенко. Во время заседания Верховной рады Долженков отметил:

«Украина потерпела сокрушительное поражение на внешнеполитической арене, испортив отношения почти со всеми соседями».

По словам депутата, Киев также потерпел поражение в борьбе за иностранные инвестиции, размер которых по сравнению с «домайданными» временами сократился почти в четыре раза.

Внеочередные выборы в Раду, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, состоятся на 21 июля 2019 года. На данном этапе наблюдатели прочат прохождение в парламент партии Зеленского «Слуга народа», партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», партии Петра Порошенко «Европейской солидарности», партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и партии музыканта Святослава Вакарчука.