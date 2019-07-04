В Госдуме отреагировали на заход кораблей НАТО в Одессу

Два корабля НАТО зашли в порт Одессы, сообщает местное издание «Думская». Прибытие кораблей напрямую связано с учениями Sea Breeze 2019. Ожидается появление еще двух кораблей из группировки альянса. Все корабли военного блока выполняют задачи боевого дежурства в Средиземном море.

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин считает, что данные учения показывают поддержку странами блока НАТО того курса агрессивной военной риторики по отношению к России, в частности со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом парламентарий заявил в беседе с Федеральным агентством новостей.

«К великому сожалению, Зеленский продолжает курс, начатый Порошенко в этом направлении, это первое. Во второй момент нужно отметить, что проводятся в настоящее время учения, и конечно же мы ведем и осуществляем контроль за данными учениями. В случае необходимости мы, конечно же, соответствующим образом будем реагировать. Это не играет во благо обеспечения стабильности в регионе в той ситуации, которая складывается с вхождением кораблей стран блока НАТО», — пояснил депутат.

Учения Sea Breeze проводятся ежегодно на Черном море и территории Украины с 1997 года (кроме 2006 и 2009 гг.). Основанием для проведения учений служит Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между министерствами обороны США и Украины от 1993 г. В рамках данного военного сотрудничества участие могут принимать все страны блока НАТО. Текущие учения продлятся до 12 июля.

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» следит за действиями американского эсминца Carney, сообщает Национальный центр управления обороной России. В Министерстве обороны подчеркнули, что наблюдение за кораблями будет осуществляться с помощью технических и электронных средств флота.