Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил в размещенном на сайте правительства обращении, что власти региона перехватили супертанкер, двигавшийся в Сирию с двумя тоннами сырой нефти на борту под флагом Панамы. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Раним утром представители порта Гибралтара и правоохранительных органов при помощи морской пехоты ВМС Великобритании поднялись на борт супертанкера, перевозившего неочищенную сырую нефть в САР. Судно и его груз были арестованы», — указано в заявлении.

По словам Пикардо, подобные меры были приняты после получения сведений, давших руководству Гибралтара все основания подозревать, что супертанкер Grace 1 действовал наперекор экономическим санкциям Евросоюза в отношении Сирии.

Согласно данным местных властей, судно следовало в город Баньяс, расположенный между Латакией и Тартусом на средиземноморском побережье САР. Там находится завод по переработке нефти, являющийся собственностью одного из сирийских государственных предприятий, против которого странами ЕС были введены экономические ограничения.

Фабиан Пикардо добавил, что информация о данном инциденте была передана руководителям Евросовета и Еврокомиссии вместе с изложением всех деталей санкций, которые были применены в отношении Сирии.

Между тем в арабской республике сохраняется крайне напряженная ситуация с обеспечением населения топливом. В настоящее время страна не может не то что экспортировать нефть за границу, но даже обеспечить ресурсами себя. Тому виной даже не столько война и нынешнее тяжелое начало восстановления, сколько силы западной коалиции, которые до сих пор незаконно удерживают под своим контролем крупнейшие месторождения за Евфратом.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что Европа и США ведут себя крайне цинично, причем по отношению даже не столько к официальному Дамаску, сколько к простым сирийцам.

«Мы видим, казалось бы, парадоксальную ситуацию — Сирия имеет достаточно собственных энергоресурсов, но не может ими воспользоваться, поскольку западные страны оккупировали главные нефтяные поля. В то же самое время ЕС препятствует иностранным поставкам в САР, что в первую очередь ударяет по интересам сирийского народа, который в результате испытывает серьезные трудности и бедствия», — подчеркнул наш собеседник.

При этом Запад называет себя главным пропагандистом истинно демократических ценностей и регулярно выражает дежурную обеспокоенность в связи с «чудовищными актами нарушения прав человека» в Идлибе «кровавым режимом» сирийского президента Башара Асада.

«Это очень лицемерная политика, которая только на словах направлена на поддержку народа Сирии. Ни одно европейское государство официально не выступает против суверенитета и территориальной целостности САР, но на деле Запад предпринимает все усилия, чтобы максимально усложнить жизнь сирийцам. Это целый ряд разнообразных методов — от поддержки и спонсирования боевиков до подобных действий, направленных на нанесение максимального ущерба экономике арабской республики. Конечно, все это отражается прежде всего на самых обычных гражданах», — обратил внимание политолог.

Складывается ощущение, что США и ЕС, не добившись реализации желаемого ливийского сценария в Сирии, еще больше обозлились на эту неугодную для них страну, и в том числе на ее ни в чем не повинных жителей.