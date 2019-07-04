Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Евросоюз оставил народ Сирии без топлива, задержав в Гибралтаре супертанкер с нефтью

245
0 Оставить комментарий

Гибралтар

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил в размещенном на сайте правительства обращении, что власти региона перехватили супертанкер, двигавшийся в Сирию с двумя тоннами сырой нефти на борту под флагом Панамы. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Раним утром представители порта Гибралтара и правоохранительных органов при помощи морской пехоты ВМС Великобритании поднялись на борт супертанкера, перевозившего неочищенную сырую нефть в САР. Судно и его груз были арестованы», — указано в заявлении.

По словам Пикардо, подобные меры были приняты после получения сведений, давших руководству Гибралтара все основания подозревать, что супертанкер Grace 1 действовал наперекор экономическим санкциям Евросоюза в отношении Сирии.

Согласно данным местных властей, судно следовало в город Баньяс, расположенный между Латакией и Тартусом на средиземноморском побережье САР. Там находится завод по переработке нефти, являющийся собственностью одного из сирийских государственных предприятий, против которого странами ЕС были введены экономические ограничения.

Grace 1

Фабиан Пикардо добавил, что информация о данном инциденте была передана руководителям Евросовета и Еврокомиссии вместе с изложением всех деталей санкций, которые были применены в отношении Сирии.

Между тем в арабской республике сохраняется крайне напряженная ситуация с обеспечением населения топливом. В настоящее время страна не может не то что экспортировать нефть за границу, но даже обеспечить ресурсами себя. Тому виной даже не столько война и нынешнее тяжелое начало восстановления, сколько силы западной коалиции, которые до сих пор незаконно удерживают под своим контролем крупнейшие месторождения за Евфратом.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что Европа и США ведут себя крайне цинично, причем по отношению даже не столько к официальному Дамаску, сколько к простым сирийцам.

«Мы видим, казалось бы, парадоксальную ситуацию — Сирия имеет достаточно собственных энергоресурсов, но не может ими воспользоваться, поскольку западные страны оккупировали главные нефтяные поля. В то же самое время ЕС препятствует иностранным поставкам в САР, что в первую очередь ударяет по интересам сирийского народа, который в результате испытывает серьезные трудности и бедствия», — подчеркнул наш собеседник.

Карта военных действий в Сирии

При этом Запад называет себя главным пропагандистом истинно демократических ценностей и регулярно выражает дежурную обеспокоенность в связи с «чудовищными актами нарушения прав человека» в Идлибе «кровавым режимом» сирийского президента Башара Асада.

«Это очень лицемерная политика, которая только на словах направлена на поддержку народа Сирии. Ни одно европейское государство официально не выступает против суверенитета и территориальной целостности САР, но на деле Запад предпринимает все усилия, чтобы максимально усложнить жизнь сирийцам. Это целый ряд разнообразных методов — от поддержки и спонсирования боевиков до подобных действий, направленных на нанесение максимального ущерба экономике арабской республики. Конечно, все это отражается прежде всего на самых обычных гражданах», — обратил внимание политолог.

Нефтяные поля Сирии

Складывается ощущение, что США и ЕС, не добившись реализации желаемого ливийского сценария в Сирии, еще больше обозлились на эту неугодную для них страну, и в том числе на ее ни в чем не повинных жителей.

«Наверное, уже ни для кого не секрет, что западные государства стремятся причинить как можно больше зла народу САР. Американцы и остальные фактически борются с населением. Их не устраивает не подконтрольное им правительство республики и очень раздражает, что простые люди эту законную власть большей частью поддерживают. Соединенные Штаты и их союзники рассчитывали, что Сирия прекратит свое существование в этом виде и погрузится в такой же хаос, который захватил Ливию. Но так не произошло. В первую очередь благодаря РФ. Но, похоже, Запад не хочет мириться с поражением и намерен всячески вставлять палки в колеса Дамаску», — подытожил Владимир Шаповалов.

infox - new
Автор: Егор Баренцев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров