Дружинина назвала ляп в сериале Netflix орудием гибридной войны против России

Знаменитая советская и российская актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина заявила, что надпись «Москва, 4 февраля 1905 года» на фоне Красной площади с Мавзолеем Ленина в американском телесериале «Последние цари» не случайна. Это, по ее мнению, не ляп, а вполне осознанное действие.

Звонок корреспондента Федерального агентства новостей застал Дружинину в павильоне (сейчас идут съемки картины «Гардемарины — IV»), но тем не менее она любезно согласилась прокомментировать то, что явила всему миру развлекательная компания Netflix.

«Я могу сказать, что они все прекрасно знают и понимают, все изучают и анализируют, — отметила народная артистка РФ. — Это не ляп! Это абсолютно четкое и сознательное решение, так называемое орудие мягкой гибридной войны. Они это умеют делать. А мы потом только отбиваемся [от этого] как от стаи мух и комаров».

Собеседница ФАН считает, что повлиять на данный процесс россиянам никак невозможно, и ругаться уж точно не надо. А вот осуждать, говорить, что это безграмотно, и комментировать — вполне. Не следует также по этому поводу генерировать.

«Мы все время генерируем, — призналась Дружинина. — А когда человек генерирует по пустякам, он теряет силы и разум. И они [американцы] добиваются своих результатов. Им наплевать, что их могут считать бездарями и не умеющими читать безграмотными ребятами. Так что все это абсолютно осознанный момент».

Следует отметить, что Мавзолей Владимира Ленина был построен только в 1930 году, то есть через четверть века после событий, происходящих на тот конкретный момент в сериале. Сам вождь мировой революции скончался 21 января 1924 года.

Мировая премьера «Последних царей» состоялась 3 июля. Главные и остальные роли исполняют практически неизвестные российским киноманам актеры. Царь Николай II назван как Никки.