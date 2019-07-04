Тяжелый вертолет Ми-26Т2ВА поможет России покорить Арктику

Тяжелый вертолет Ми-26Т2ВА поможет России в «арктической гонке». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Арктическая версия

Холдинг «Вертолеты России» ведет разработку арктической версии самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. Технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом мы его еще прорабатываем. Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет», — сказал Богинский.

Ожидается, что Ми-26Т2ВА будет использоваться в прибрежных зонах арктических морей. Вертолет будет иметь ряд специфических характеристик: систему обогрева основных агрегатов, утепленный фюзеляж, дополнительные аварийно-спасательные средства, обогреваемый санузел, специальное оборудование для приготовления и нагрева пищи.

Вертолет создается под морскую авиацию, поэтому для летчиков будет предусмотрено использование специальных костюмов, а под них — адаптация кабины экипажа.

Покорение Арктики

Как отметил Сергей Простаков, климатические и геополитические изменения в мире привели к тому, что Арктика стала привлекательной не только для научно-исследовательских работ, но и для освоения ее ресурсов, а также построения нового глобального транспортного маршрута, Северного морского пути. Для России этот регион имеет важнейшее значение и с точки зрения безопасности.

«Поэтому важнейшей задачей страны является построение арктической инфраструктуры, которая позволяла бы максимально эффективно использовать предоставляемые территорией возможности, обеспечивать российские интересы на ней. Воздушный транспорт играет в регионе одну из важнейших функций, поэтому разработка специализированных марок вертолетов крайне необходима для соответствия требованиям уже фактически начавшейся «арктической гонки», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, страны Запада открыто заявляют о намерении противодействовать планам России в Арктике, а аналитические центры уже озвучили ключевые положения, неприемлемые для нашей страны. Это и то, что Москве нужно дать понять, что у нее нет эксклюзивных прав на Арктику, и нацеленность США и НАТО на распространение своего влияния на Северный морской путь.

«Для того, чтобы не только противодействовать агрессивным планам Запада, но и осваивать Арктику в интересах государства и его граждан, необходима масштабная инфраструктура. Разработка тяжелых арктических вертолетов — один из аргументов в уже ведущейся борьбе, потому что без авиации освоение Арктики невозможно», — заключил Сергей Простаков.

Ранее командующий Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт заявил, что береговая охрана отказалась проводить учения в Арктике, опасаясь за сохранность своих ледоколов.