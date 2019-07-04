Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области после жалобы Путину

Тюмень, 4 июля. Прокуратура Тюменской области проверила информацию о некачественном водоснабжении в селе Каскара и установила, что почти каждый девятый житель (11,8%) региона живет без доступа к питьевой воде. Губернатору Тюменской области внесено представление об устранении нарушений, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

Во время прямой линии жители села Каскара обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой. Они рассказали, что вынуждены жить без чистой воды. Сельчане продемонстрировали на камеры банку с водой желтоватого цвета и с осадком. Также выяснилось, что за водой для питья и стирки им приходится ездить в соседние населенные пункты.

После жалобы жителей Каскары прокуратура Тюменской области провела проверку. Сотрудники надзорного органа установили, что только 88,2% населения региона обеспечено питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности. Также установлены проблемы с обеспечением качественной водой части жителей села Каскара. Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области.

«Прокуратурой области 27 июня 2019 года в адрес губернатора региона внесено представление об устранении нарушений закона при обеспечении населения качественной питьевой водой», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин вышел на связь с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона заявил, что сельчане должны подать заявки на проведение к их домам труб для подачи воды. Путин отметил, что обращение жителей Каскары к нему на прямой линии и есть та самая заявка.