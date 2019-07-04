Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за подъема уровня воды

Иркутск, 4 июля. Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Иркут, об этом сообщила пресс-служба мэрии Иркутска.

«В Иркутске введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении мэрии.

В городской администрации пояснили, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска.

В мэрии отметили, что причиной повышения уровня воды в реке Иркут стали сильные дожди в горах Хамар-Дабана. Максимальный уровень воды в Иркуте составляет 3,2 метра. Специалисты прогнозируют повышение уровня воды до 2,8 метра. В мэрии отметили, что в зону подтопления попадают дома в пригородных поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковка, Плишкинского тракта.

В Иркутске работает круглосуточный пост мониторинга уровня воды, на случай подтопления подготовлены водоналивные дамбы, 7 тысяч мешков с песком, тяжелая техника и автобусы для возможной эвакуации жителей. Жителей домов, которые находятся в зоне возможного подтопления, информируют об опасности.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области из-за паводка. По данным на 3 июля, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов, свыше 3 тысяч приусадебных участков, а также 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.