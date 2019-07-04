Самолет Путина приземлился в Италии

Рим, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Италию. В графике главы государства — переговоры с итальянским лидером Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.

Планируется, что стороны обсудят сотрудничество двух стран и на международной политической арене, и в сфере экономики. Ожидается подписание ряда документов. Помимо этого на повестку вынесены и вопросы взаимодействия России и ЕС, положение дел в Сирии, Ливане, на Украине. Будет поднят и вопрос вокруг ядерной программы Ирана.

Помимо этого Путин примет участие в заседании форума-диалога гражданских обществ России и Италии, а также встретится с папой римским Франциском. Кроме того, в ходе визита президент РФ собирается встретиться с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони, пишет РИА Новости.