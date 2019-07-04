Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным

Москва, 4 июля. Переход на электронные трудовые книжки в России должен быть плавным, сказал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев.

На заседании правительства он отметил, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. В течение следующего года работодатели будут готовиться к нововведению, которое предполагает переход от бумажной к электронной трудовой книжке. Медведев обратил внимание на то, что при этом возможность оставить прежние подходы будет сохранена.

Председатель правительства подчеркнул, что этот переход должен быть плавным, он коснется около 60 млн работников и 8,5 млн хозяйствующих субъектов.

«Именно поэтому остается возможность ведения трудовых книг на бумаге, если сотрудник такое заявление будет подавать. Но как только он начинает свою трудовую деятельность, книга будет оформляться в электронном виде», — заявил Медведев.

По его словам, электронные трудовые книжки позволят снизить издержки работодателей и сохранять информацию о работниках даже в том случае, если бумажная версия будет утрачена.

Ранее сообщалось, что вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян. Отмечается, что первые документы в цифровом формате россияне смогут получить с июля 2020 года, а полная замена бумажных версий планируется к 2028 году.