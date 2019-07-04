Милонов о подделке подписей за Соболь на выборах в Мосгордуму: Никто в здравом рассудке голосовать за нее не будет

Московская полиция накрыла штаб по подделке подписей в пользу пытающейся прорваться в Мосгордуму Любови Соболь, а один из пойманных «рисовальщиков» рассказал ФАН, как фальсифицируются подписные листы за соратницу Алексея Навального.

После разразившегося скандала юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» призвали сняться с выборов. Но команда Навального предпочла обвинить других участников предвыборной гонки в том же самом, в чем уличили Соболь. Правда, доказательств представить не смогла.

Цирк с конями

В частности, команда Навального заявила, что подписи «рисуются» за прямых конкурентов Любови Соболь, а также Ильи Яшина. Соперником последнего по 45-му избирательному округу является Никита Остранков, кандидат в столичный парламент от партии «Коммунисты России». Ее лидер Максим Сурайкин прокомментировал Федеральному агентству новостей обвинение соратников блогера.

«Это шоу с конями, что называется. Напомню, что в Новосибирске года три-четыре назад штаб Навального собирал подписи и тогда были скандалы, связанные с его деятельностью в этом вопросе. В результате избирком отказал им в регистрации. Поэтому можно сделать вывод, что они [обвиняя конкурентов в подделке подписей] судят по себе», — сказал руководитель партии «Коммунисты России».

Он не исключил, что заявление команды Навального о подделке подписной кампании за его однопартийца Остранкова в Москве может быть намеренной провокацией.

«Сильно похоже на провокацию для дискредитации тех кандидатов, которые реально собирают подписи, — сказал Сурайкин. — Потому что наши кандидаты реально собирают подписи. Если вы посмотрите, по всей столице стоят кубы, активисты заполняют подписные листы на улицах. Необходимости какой-то подпольной работы у нас нет. Да мы никогда и не стали бы фальсифицировать подписи, потому что это уголовно наказуемое деяние».

Сурайкин добавил, что в 13 субъектах России идет предвыборная кампания в региональные парламенты. Кроме того, четыре избирательных округа 8 сентября этого года выберут депутатов Госдумы, а жители 20 административных центров субъектов РФ проголосуют за своих кандидатов в депутаты городских советов, собраний и дум.

«Я перемещаюсь по всей стране, наблюдая за ходом подготовки к выборам наших штабов, и похожего на то, что происходит в Москве, пока не видел», — добавил собеседник ФАН.

Никто в здравом рассудке голосовать за Соболь не будет

Депутат Госдумы Виталий Милонов также высказался о грязной избирательной кампании в столице, которую проводит Любовь Соболь. По его словам, у команды Навального просчитан каждый шаг.

«Соболь вряд ли может похвастаться тем, что получит поддержку москвичей даже на уровне подписей. Она сама понимает это, но признаться в этом не может, поэтому использует такие некрасивые схемы, как подделка подписей, чтобы пройти дальше и еще какое-то время создавать видимость, что она — народный кандидат. У них всегда все просчитано», — сказал в комментарии ФАН Виталий Милонов.

По мнению парламентария, Навальный стремится использовать скандал с Любовью Соболь в их пользу.

«У них всегда ситуация беспроигрышная. Понятное дело, что никто голосовать за Соболь в здравом рассудке не будет. Но у них на это есть свой ответ. Если за Соболь не проголосуют, то тут же будет выдвинуто предположение, что результаты выборов сфальсифицированы. Но сейчас они собирают подписи. И тут не прикроешься заговорами, режимами и прочим. Здесь есть ты, есть избиратель и есть подписной лист, а любви нет. Поэтому, полистав томик классика, решили применить на практике тактику Чичикова из гоголевских «Мертвых душ». Только Чичиков собирал мертвые души для своих целей, а Соболь стала эдакой Чичиковой, собирающей подписи мертвых избирателей», — добавил Милонов.

Напомним, ранее один из «рисовальщиков» подписей в пользу Любови Соболь рассказал ФАН, как устроился на эту работу, сколько ему за нее платили и что ему грозит после разоблачения полицией.

По словам Павла, за смену ему с двумя другими «рисовальщиками» надо было заполнять 40 подписных листов. За это каждый из них получал две тысячи рублей в день. Он успел отработать только три смены, а на четвертую явилась полиция, разбираться с которой «рисовальщикам» приходится один на один, потому что «работодатели» бросили их на произвол судьбы.