Эксперты раскрыли секрет похудения без диет

Москва, 4 июля. Диетологи назвали способ сбросить ненавистные килограммы без жестких диет и изнурительных физических упражнений. Специалисты в области здорового образа жизни рекомендуют обратить внимание на дыхательную гимнастику.

Строгие диеты в отсутствие регулярной физической нагрузки не дают желаемого результата. Однако если времени на физические упражнения не хватает, специалисты советуют освоить дыхательную гимнастику.

Эксперты British Medical Journal выяснили, что дыхательные упражнения позволяют ежедневно сбрасывать по 250 граммов лишнего веса при нормальном потреблении калорий.

Освоить дыхательную гимнастику несложно, более того, упражнение не требует дополнительного оборудования. На начальном этапе эксперты рекомендуют уделять гимнастике по две минуты в день.

Как отмечает Planet Today, перед началом упражнения необходимо занять правильную позу, затем нужно втянуть воздух носом на протяжении трех секунд и медленно выдохнуть. Упражнение позволяет насыщать организм кислородом, что положительно влияет на обмен веществ и укрепляет мышцы живота.