Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze 2019

Одесса, 4 июля. Корабли НАТО зашли в морской порт Одессы для участия в военных учениях Sea Breeze 2019.

Первым в одесский порт зашел флагман морской группы быстрого реагирования НАТО (SNMG2) канадский фрегат Toronto. Следом прибыл британский эсминец HMS D37 Duncan. В ближайшее время в порт Одессы зайдут турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand (F-221).

Данные корабли входят в состав второй постоянной военно-морской группы НАТО, которая осуществляет боевое дежурство в Средиземном море, передает «Думская».

Многонациональные военные учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года. Главным организатором учений выступают США. Нынешние военно-морские учения Sea Breeze 2019 стартовали 1 июля. В маневрах принимают участие порядка 30 кораблей, более 30 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих из Украины, США, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, ОАЭ, Швеции и Франции. Маневры пройдут на территориях Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины, а также в северо-западной части Черного моря. Учения будут проходить до 12 июля.

2 июля командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские и американские военные были вынуждены изменить план учений Sea Breeze 2019. По его словам, «действия России в Черном море» якобы стали причиной изменения плана учений Sea Breeze 2019. При этом Воронченко не уточнил, какие именно «действия России» вынудили США и Украину внести изменения в план учений.