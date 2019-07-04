Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в Москве

37
0 Оставить комментарий

Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в Москве

Москва, 4 июля. На выходных в Москве ожидаются холод и дожди. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в столице в ближайшее время продолжит понижаться. Синоптики прогнозируют, что в выходные московская погода достигнет «холодного дна», но потом столбики термометров начнут медленно расти. В целом же, по словам эксперта, по-настоящему летнее тепло до середины июля в столице не ожидается: в прогнозе холод, дожди и низкое атмосферное давление.

«Возможно, тепло вернется после середины июля. На этих выходных мы достигнем «холодного дна», потом температура начнет медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за +20 °С. Для июля это достаточно прохладная погода», — сказал Евгений Тишковец в комментарии RT.

Он отметил, что 4 июля в столичном регионе порывы ветра будут достигать скорости 14–19 метров в секунду. Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре в городе.

«Для мегаполиса все, что более 15 м/с, является штормовым ветром», — сказал Евгений Тишковец.

Также прогнозируется дождь: но он будет локальным и небольшим. По словам Тишковца, подтопления в Москве не ожидаются. Реальная температура воздуха в столице, отметил синоптик, составит от +16 до +18 градусов по Цельсию, однако из-за ветра москвичам может казаться, что на улице холоднее.

infox - new
Автор: Регина Пак
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров