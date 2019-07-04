Анкара, 4 июля. Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции могут начаться на следующей неделе, заявил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил сроки поставки. Как передает телеканал TGRT, Эрдоган уточнял, что поставки С-400 в страну ожидаются в первой половине июля. Турция планирует начать поставки С-400 в ближайшее время.

«Первая неделя июля прошла. На следующей неделе вы увидите реализацию договора по С-400», — подчеркнул Демир.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Турция продолжает двигаться в сторону покупки С-400, несмотря на то, что Вашингтон «сделал доступными для Турции системы ПРО «Patriot».

Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Контракт на поставку Турции российских зенитно-ракетных комплексов вызвал дипломатические трения между Вашингтоном и Анкарой. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot. Со стороны турецких властей последовала твердая позиция. В настоящее время Турция не планирует отказываться от российских ЗРК даже при покупке Patriot.

Американские военные считают, что покупка Анкарой российских систем, сделает более уязвимыми истребители F-35, в разработке которых участвует Турция. В Вашингтоне заявили, что прекратят поставки Анкаре оплаченных истребителей F-35, пока турецкие власти не определятся по вопросу С-400.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос по С-400 закрыт, и Анкара не будет отказываться от покупки этих систем. Кроме того, Эрдоган назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.

Лидер РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня сказал, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары.