Стали известны подробности избиения пассажиром сотрудника «Победы»

Москва, 4 июля. Пассажир, который избил представителя авиакомпании «Победа» в столичном аэропорту «Внуково», пока не задержан, проводится проверка, сообщил Федеральному агентству новостей источник в полиции.

Ранее стало известно, что опоздавший на рейс пассажир, прибыв в офис «Победы», набросился на представителя авиакомпании и стал его избивать. Поводом для потасовки стал отказ сотрудников авиакомпании доставить пассажира в самолет.

«Пока не задержан», — сказал источник ФАН.

Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова в беседе с Федеральным агентством новостей сообщила, что представитель авиакомпании, пострадавший от рук клиента, уже обратился с заявлением в полицию.