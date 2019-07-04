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Стали известны подробности избиения пассажиром сотрудника «Победы»

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Стали известны подробности избиения пассажиром сотрудника «Победы»

Москва, 4 июля. Пассажир, который избил представителя авиакомпании «Победа» в столичном аэропорту «Внуково», пока не задержан, проводится проверка, сообщил Федеральному агентству новостей источник в полиции.

Ранее стало известно, что опоздавший на рейс пассажир, прибыв в офис «Победы», набросился на представителя авиакомпании и стал его избивать. Поводом для потасовки стал отказ сотрудников авиакомпании доставить пассажира в самолет.

«Пока не задержан», — сказал источник ФАН. 

Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова в беседе с Федеральным агентством новостей сообщила, что представитель авиакомпании, пострадавший от рук клиента, уже обратился с заявлением в полицию.

«Наш пострадавший написал заявление, все необходимые данные мы полиции передали, видео тоже отдали. Всю информацию, которую просили в полиции, мы уже отдали. А что сейчас там происходит — это нужно в полиции узнавать. Мы не знаем. Но надеемся, что по всей строгости (накажут)», — сказала собеседница агентства.

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Автор: Данила Копп
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